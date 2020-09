Odpor pri poslancih SMC, Počivalšek bo o Popoviču še razmislil

Ministrstvo za gospodarstvo, ki je z rebalansom dobilo kar 140 milijonov in tako zdaj razpolaga s skoraj pol milijarde evrov, pretresa še ena naveza: minister Zdravko Počivalšek in nekdanji koprski župan Boris Popovič.

Poslanci SMC so se po srečanju sicer zavili v molk, naši viri pa pravijo, da je bilo danes v poslanski skupini pestro in napeto, med prisotnimi naj bi dejansko počilo. Vsaj trije od osmih poslancev taki ideji kljub Počivalškovemu vztrajanju namreč močno nasprotujejo, odločno proti je še vedno tudi pravosodna ministrica Kozlovičeva. Njen odstop, govorimo seveda v najslabšem primeru, bi bil sicer zelo sporočilen, ne bi pa imel pomembnejših posledic na vlado in njeno večino v državnem zboru.

Kar pa seveda ne velja za poslance, zato so poznavalci prepričani, da bo predsednik vlade Janez Janša zadevo Popovič končal z enim klicem. Premier, pravijo, res ne bo dopustil, da bi se mu vlada tresla ali celo padla na enem Popoviču.

Tudi podpredsednik stranke in predsednik DZ Igor Zorčičje bil v današnji izjavi novinarjem, ki je bila sicer namenjena komentarju primera okužbe s koronavirusom v DZ, glede dogajanja v stranki skop. Kot je dejal, lahko razkrije le to, da so se dogovorili, da tega ne bodo komentirali. Po njegovih navedbah je imenovanje državnega sekretarja stvar ministrstva oz. stvar vlade in ni prišlo še do nikakršne odločitve. "Dotlej ne zasluži posebnega komentarja," je dodal. Po naših informacijah Zorčič v primeru imenovanja Popoviča ne izključuje niti izrednega kongresa stranke.

Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi sicer na pobudo Popoviča beseda tekla tudi o njegovem sodelovanju s SMC na prihodnjih volitvah, poroča STA.