Bi lahko za odkrivanje okuženih s koronavirusom pri nas kmalu uporabljali tudi pse?

Bodo namesto zdravnikov kar psi opravljali diagnostično delo? Znano je, da lahko psi s smrčkom prepoznajo različne bolezni, kot sta rak in diabetes tipa 1, opozorijo na nizko stopnjo sladkorja v krvi in zaznajo celo, da se bliža epileptični napad. Tudi naši kinologi so že pred tedni spregovorili o tem, da lahko zavohajo tudi okužene na koronavirus. Kaj na to pravi stroka? Ali bi lahko pse za to uporabljali kmalu tudi pri nas in kje? Na vseh letališčih v Združenih Arabskih Emiratih policijske pse v ta namen namreč že uporabljajo.