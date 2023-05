Bi ležali 60 dni v postelji za 12 tisoč evrov?

Si lahko predstavljate, da bi 60 dni nepremično ležali v postelji? Kaj pa za 12 tisoč evrov? Ponudba se zdi nadvse odlična, a je ležanje veliko bolj naporno, kot si morda mislimo. Institut Jožef Stefan načrtuje raziskavo, za katero iščejo zdrave moške, ki bi bili pripravljeni preživeti 60 dni v postelji. Raziskava bi potekala od septembra do decembra letos, v njej pa bodo moški z ležanjem posnemali stanje astronavtov v vesolju in breztežnostnem prostoru. Zakaj to ni tako lahka naloga, kot se sprva sliši, in kakšni so občutki, nam je povedal Metod Sečnik, ki je v takšni raziskavi sodeloval pred 20 leti.