Bi moralo zaradi skrivnostnega virusa na Kitajskem skrbeti tudi Slovenijo?

Skrivnostni virus, ki je izbruhnil na Kitajskem in je doslej zahteval tri smrtne žrtve, se vse bolj širi. Število obolelih se je namreč že potrojilo. Po Kitajski so zdaj potrjeni primeri tudi v Južni Koreji, na Tajskem in Japonskem. Na številnih letališčih po svetu so že uvedli dodatne ukrepe, merjenje temperature in preglede potnikov. Bi nas moralo skrbeti tudi v Sloveniji?