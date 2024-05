Bi se preizkusili v tekmovanju iz risanja po kavi?

Kava je za veliko ljudi nekakšen obvezen jutranji ritual, vse bolj pa postaja tudi umetnost. Ali vam natakar, ki prinese kavo, za katero se je s posebnim motivom še posebej potrudil, polepša dan? Risanje po spenjeni kavi je umetnost, v kateri po svetu potekajo tekmovanja. Tudi pri nas so se v risanju na kavo pomerili letošnji tekmovalci, ki so se borili v različnih težavnostnih kategorijah, da bi osvojili zeleni, rdeči ali črni lonček. Pri tem so jim pod prste gledali mojstri kavnih umetnin.