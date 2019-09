Bi se za 25.000 evrov preselili na jug Italije?

"Če bi zgolj ponudili denar, potem bi to bila le dobrodelna gesta," je dejal predsednik dežele Donato Toma. A njihova želja je, da bi ljudje tam ostali in pomagali, da te vasi znova zaživijo. "Želimo, da bi ljudje tukaj vlagali. Lahko odprejo kakršno koli dejavnost: pekarno, trgovino s pisarniškim materialom, restavracijo, karkoli. To je način, da vdahnemo novo življenje v naša mesteca in hkrati tam povečamo število prebivalcev."

Toma je napovedal tudi, da bo vsaka vasica, kjer trenutno živi manj kot 2000 ljudi, vsak mesec prejela 10.000 evrov finančne spodbude za vlagajanje v infrastrukturo in promocijo kulturnih dejavnosti. "Ne gre le za povečanje populacije. Ljudje potrebujejo tudi infrastrukturo in razlog, da ostanejo. Drugače se bomo vrnili nazaj na točko, kjer smo začeli," je dejal predsednik dežele.

Upadanje prebivalstva pesti celotno Italijo

Podatki italijanskega statističnega urada razkrivajo, da je Molize ena od italijanskih regij, ki je v zadnjih letih izgubila največ prebivalcev. Trenutno tam živi okoli 305.000 prebivalcev. Samo od leta 2014 se je število ljudi, ki živijo v tej deželi, zmanjšalo za 9000. Leta 2018 je več kot 2800 prebivalcev umrlo, ali se odselilo iz regije – to je za 1000 ljudi več kot leta 2017. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se v devetih krajih v deželi v celotnem lanskem letu ni rodil niti en otrok.