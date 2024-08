Bi si upali držati sedemmetrsko kačo?

V Mozirskem gaju so na ogled terariji, kjer se sončnim žarkom nastavljajo kače in kuščarji. Če je med nami mnogo takšnih, ki si 3- ali celo 7-metrske kače res ne bi radi dali okoli vratu ali pa božali vedno hladnih kuščarjev, pa so takšne razstave namenjene tudi premagovanju strahu in predvsem izobraževanju, kaj vse živi na našem planetu.