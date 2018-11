Bi tragedijo lahko preprečili?

Neurje je v bližini Palerma zahtevalo življenje devetih sorodnikov. Konec tedna so preživljali v najeti hiši, črni gradnji, ki bi jo morali že pred leti porušiti. V nekaj trenutkih jo je zalila voda in jim onemogočila pobeg. Območje, kjer je stala, so označili za "hidrološko tiktakajočo bombo" in dobili celo evropske milijone za njegovo sanacijo, naredili pa niso nič.

Neurje, kakršnega ne pomnijo, je v Italiji zahtevalo najmanj 30 življenj. Najhujši udarec sta doživeli družini, ki sta v vasi Casteldaccia nedaleč od Palerma preživljali konec tedna. Nenadoma narasla reka – ponavadi rečica – Milicia, ki sicer teče 200 metrov stran, je zahtevala življenja devetih članov. Med umrlimi so tudi eno in tri leta stara otroka in 15-letnik. Zgodilo se je nenadoma, nepričakovano, pišejo italijanski mediji, ki za opis dogodka uporabljajo izraz cunami. Rečica, tako majhna, da jo ponavadi trstičje v celoti zakriva, velik del leta pa je njena struga prazna, je tokrat pridivjala z gora in s seboj nosila ogromne količine vode in blata. Val je podrl ograjo, razbil vrata in okna ter skoraj v trenutku zalil pritlično hišo, kjer sta družini bivali.

FOTO: APTN Video

Črne gradnje in prazne obljube Voda je na svoji poti uničila še več drugih stavb, na srečo so bile prazne. Imajo pa vse nekaj skupnega – zgrajene so na črno na območju, kjer gradnja ni predvidena. Hišo, kjer sta umrli dve družini, bi morali porušiti že pred dvema letoma, a se ni zgodilo nič. Prav tako so že pred 20 leti dobili pet milijonov evrov evropskih sredstev za sanacijo struge reke ter degradirane in tudi nevarne okolice. Ker kar pet let niso naredili popolnoma nič, so morali denar vrniti. Prebivalci, ki so tam nespametno gradili, pa so šele po tragediji izvedeli, da so strokovnjaki že pred leti območje označili za "hidrološko tiktakajočo bombo". Preživeli oče dveh otrok: Zakaj nas niste opozorili?!

Hiša, kjer je umro devet sorodnikov, med njimi trije otroci. FOTO: APTN Video

Zakaj jim tega nihče ni povedal, se sprašuje tudi Giuseppe Giordano, edini preživeli od ljudi v hiši. Prav on jih je povabil tja, da bi praznovali rojstni dan nečakinje. Jedli so, plesali, ko je nenadoma opazil, da hišo zaliva voda. "Okna so postala temna, luč se je ugasnila, po tleh je teklo blato. Prestavili smo se v drugo sobo. Moj sin Federico mi je zagotovil: oče, jaz bom poskrbel za Rachele, in vzel sestrico v naročje. Danes mislim, da je bil moj sin heroj," je pripovedoval užaloščeni oče, ki je prepričan, da je poskušal 15-letnik deklico dvigniti dovolj visoko, da je voda ne bi dosegla. Sam je planil k vratom, da bi družino rešil pred nevarno hitro naraščajočo vodo. Ko jih je odprl, ga je tok zgrabil in ga vrgel ven. "Prijel sem se za drevo. Tako sem preživel," je povedal. Pred njegovimi očmi je voda do stropa napolnila hišo. Izgubil je celotno družino: 32-letno ženo ter otroka, leto dni staro hčerko in 15-letnega sina, ki je deklico zaman poskušal rešiti. Umrli so tudi njegovi starši, brat in sestra ter njen komaj tri leta star otrok. "Vse sem izgubil, ničesar več nimam. Ostala mi je samo hčerka," je še dejal. Deklica, stara 11 let, je živa, ker je šla s stricem in sestrično kupit slaščice. Tudi onadva sta ostala brez najdražjih: mame, bratca, starih staršev. Srečo v nesreči pa je imela mlada družina, mama, oče in šestmesečni dojenček, ki je prav tako praznovala z njimi, a je morala prej domov. Bes narave občutili tudi na severu Žrtve in uničenje je besnenje narave zahtevalo tudi na severu škornja. Veter, ki je v sunkih dosegal do 200 kilometrov na uro, je po prvih ocenah podrl 300 tisoč dreves. Uničeni so celi gozdovi, tudi neprecenljivi "violinski gozd", ki je dajal les za Stradivarijeve violine.

Padla drevesa v dolini Comelico. FOTO: AP