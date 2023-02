V Španiji lahko sedaj zaposlene ženske, ki imajo zaradi menstruacije hude težave, ostanejo doma. S tem je Španija po zgledu Japonske, Indonezije in Zambije postala prva država v Evropi in ena redkih na svetu s tovrstno zakonodajo. Kako pa je možno takšno posebno vrsto bolniške odsotnosti nadzorovati in kako bi delodajalec ali zdravnik lahko potrdil plačano odsotnost? Slovenski ginekologi so do tega kritični, za razliko od stranke Levica, ki bi španski zakon sprejela tudi pri nas.