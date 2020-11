Biden predsedniških ambicij ni nikoli skrival

Vrhunec kariere kandidata za predsednika ZDA Joa Bidna je bil do zdaj podpredsedniški položaj. Pred tem je bil senator, ki se je ukvarjal predvsem z zunanjepolitičnimi temami. Leta 1993 naj bi se sestal tudi s Slobodanom Miloševićem in mu rekel: "Ti si vojni zločinec in kot zločincu bi ti morali tudi soditi." Če bo izvoljen, bo najstarejši predsednik ZDA in po Johnu F. Kennedyju šele drugi katolik na tem položaju. Svojih predsedniških volitev ni nikoli skrival - kar dvakrat se je potegoval za demokratsko nominacijo.