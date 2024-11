Biden prižgal zeleno luč Ukrajini za uporabo ameriških raket dolgega dosega

Vojna v Ukrajini, ki je zadnje dni spet tarča silovitih ruskih zračnih napadov, se preveša v novo, za ves svet nevarno fazo. Ameriški predsednik Joe Biden naj bi namreč Ukrajini prižgal zeleno luč za uporabo ameriških raket dolgega dosega za napade v Rusiji. Bela hiša pisanja ameriških medijev, ki se sklicujejo na vire v Bidnovi administraciji, uradno ni potrdila. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil v svojem nagovoru glede tega dvoumen. Mednarodna skupnost odločitev označuje za tvegano provokacijo Združenih držav. Evropske države so razdeljene. Ruski predsednik Vladimir Putin za zdaj molči, so pa iz Moskve pričakovano sporočili, da je odločitev še povečala napetosti in poglobila vpletenost ZDA v konflikt.