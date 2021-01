Bidnova administracija že v prvih nekaj urah dokazala, da ZDA čakajo boljši časi

Inavguracijski dan, ki je bil za ameriške razmere zaradi strogih varnostnih ukrepov nenavaden, je bil skrbno načrtovan in poln simbolike, ki je predstavljala željo po poenotenju in ponovnem vzponu Amerike. Lady Gaga, ki je odpela himno, in Jennifer Lopez sta bili recimo odeti v barve, ki so predstavljale ameriško zastavo. Predsednik Biden je med krajšim sprehodom do Bele hiše stopil do novinarjev ob ograji in tako pokazal, da bo način komunikacije z mediji in javnostjo drugačen. Ameriška administracija pod vodstvom predsednika Bidna je tako že v prvih urah po prevzemu oblasti pokazala, da se je za razdeljeno državo začelo novo obdobje.