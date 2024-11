BiH: najstnik vstopil na policijsko postajo in zabodel dva policista

Šok v Bosni in Hercegovini. V Bosanski Krupi je najstnik vstopil na policijsko postajo in z nožem hladnokrvno napadel dva policista. Enega je zabodel do smrti že na kraju zločina, drugega so ranjenega odpeljali v bolnišnico. Po operaciji je njegovo stanje stabilno. Policija, ki napad obravnava kot teroristično dejanje, preiskuje, ali za mladoletnim storilcem stojijo skrajne skupine. Najstnik sicer ni bil znanec policije, oblasti pa se sprašujejo, kaj smo kot družba storili, da se dogajajo takšne stvari.