'Davidovo srce je najbrž še bilo, ko so ga vrgli v vodo'

Olje na ogenj je prilil petkov incident, o katerem so se ta konec tedna razpisali tamkajšnji mediji. In sicer je policija v Banjaluki zvečer ustavila mladeniča, ki se je vračal z zabave. Ugotovili so, da vozi pod vplivom alkohola in mu naložili globo. Ker se je še malo prerekal s policistom, je ta izrekel grožnjo, zaradi katere mu je v žilah zledenela kri, poroča BN TV. "Če ti primažem eno okoli ušes, boš končal v Crkveni," naj bi mu zagrozil policist. Prav v tej reki so namreč 24. marca našli truplo 21-letnega študenta elektrotehnike Davida, čigar smrt še vedno ni pojasnjena. Kot poročajo mediji, se je mladenič počutil ogroženega, kar ni presenetljivo, saj Davidov oče sumi, da so bili v sinov umor vpleteni celo policisti, kar je sprožilo precej negodovanja in strahu med ljudmi.

202. dan

Medtem so se sinoči podporniki Davidove družine zbrali na že 202. protestu. Inciativa, ki se bori za pravico za Davida, je medtem že zdavnaj presegla svoje prvotne okvirje in je prerasla v politično gibanje, ki opozarja na korupcijo in nepravilnosti, povezane z Miloradom Dodikom. Vseeno so zadnje volitve pokazale, da vladajoča politika Republike srbske še naprej uživa veliko podporo, Dodik bo zdaj celo sedel v predsedstvu BiH. Četudi se je le dva večera pred volitvami v podporo Davidovi družini zbralo 40.000 ljudi. Rezultat volitev je bil za skupino "Pravica za Davida" veliko razočaranje.

"Čutim vašo bolečino, ponižanje, žalost, ker so vam tisti, ki vam tisti, ki vas zastopajo, leta kradli. To bi se moralo nehati,"je dejal član stranke PDP Adam Šukalo, ki je del koalicije, ki se je na volitvah borila proti Dodiku. Volilni proces pa je bil po njegovem na koncu "kriminalen": "Izdali smo Davorja Dragičevića, ker smo verjeli, da lahko do resnice pridemo z demokratičnimi sredstvi," je še dejal in dodal, da Davidov oče Davor v boju za pravico nikakor ni sam.

Štefan Blagić, vodja nevladne organizacije ReStart Srpska pa pravi, da ljudje ne morejo čakati na pravico še štiri leta. "To se mora končati. Ljudje morajo vzeti stvari v svoje roke. Včasih se sprašujem, ali je to mogoče doseči mirno."

Davor Dragičević pa je na trg pozval Vuka Govedarico, ki je bil kandidat SDS za predsedika Republike srbske: "Ko sem govoril z njim, sem mu rekel, pa kje tečeš, kdo te preganja? Pridruži se narodu, ki hoče, da si predsednik? Veš, da si zmagal. Pridi in to povej!"

Dragičević in številni drugi Banjalučani trdijo, da je bil Govedarica na volitvah okraden, volitve pa da bi bilo treba razveljaviti in ponoviti.

"Zločinske organizacije"

Davor Dragičević sicer policijo in tožilstvo RS obtožuje, da so zločinske organizacije in da bo sam razrešil organiziran umor sina. Dodal je še, da ne obstaja oseba, pred katero si ne bi upal stati s stisnjeno pestjo.

Tožilstvo sicer pravi, da preiskava poteka, da pa podrobnosti zaenkrat ne bodo izdali. Kot poroča N1, se je Dragičević iz oči v oči srečal z glavnim tožilcem, vpričo njega zmečkal sinovo fotografijo in jo dal v usta.

Davor Dragičević je sicer pred dnevi izjavil, da so stvari prišle tako daleč, da bo pravico vzel v svoje roke. Ob tem je dejal, da se za to mrtvemu sinu opravičuje, da pa je prepričan, da bi ta njegove poteze razumel. Prav tako je na enem od preteklih shodov dejal, da mu je nekdo, ki naj bi bil priča umora, dejal, da "je Davidovo srce še bilo, ko so ga vrgli v vodo".