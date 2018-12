S Plješevice uspešno evakuirali izgubljene migrante

Migrante, ki so se izgubili na Plješevici pri Bihaću, so po težavni akciji uspeli rešiti. Dva sta bila podhlajena, dva imata hude ozebline, nihče od njih pa ni v smrtni nevarnosti. Ulice Sarajeva danes čisti 150 komunalnih delavcev, ceste so spolzke, zato voznike opozarjajo na previdnost. Sneženje se umirja tudi v Srbiji.

Gorska reševalna služba Federacije BIH je našla migrante, ki so se v soboto izgubili na Plješevici pri Bihaću. Zaradi slabih vremenskih razmer in premalo ustreznih vozil so morali na pomoč čakati v gorski koči, do njih pa so se skozi snega z vozili le stežka prebijali pripadniki civilne zaščite in delavci komunalnega podjeta Bihać. Dva migranta sta bila podhlajena, dva pa imata hude ozebline. Nihče od njih ni v smrtni nevarnosti, poročajo bosanski mediji. Odpeljali so jih v bolnišnico v Bihaću, kjer jim bodo nudili zdravniško pomoč. Še dva migranta, ki pa nista želela biti evakuirana, pa sta v gorski koči ostala do prihoda policije.

Kot smo že poročali, je Bosno in Hercegovino te dni zajelo obilno sneženje. Marsikje je neprekinjeno snežilo več kot 24 ur, ujma pa je največ težav povzročila na območju Sarajeva in Bijeljine na vzhodu BiH, kjer je ponekod zapadlo več kot pol metra snega. Komunalno podjetje KJKP Rad je sporočilo, da je na ulicah Sarajeva danes 150 njihovih delavcev, ki ročno čistijo pločnike in mostove, poroča Dnevni Avaz. Da bi preprečili poledico na cestah, je bilo sinoči na delu 40 vozil za posipanje. Ceste po državi so kljub temu še vedno ledene in zasnežene, zato pristojni pozivajo k previdnosti pri vožnji.

V občinah Konjic in Jablanica so v soboto zvečer razglasili celo naravno nesrečo. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjugso bile v večjem delu občine Konjic prekinjene prometne povezave, mnogi so ostali brez električne energije in telefonskega omrežja. Posredovali so tamkajšnji poklicni gasilci.

Pri Gračanici se je med čiščenjem snega steplo več oseb, vzrok naj bi bilo metanje snega na sosedovo ograjo. Po pretepu so tri osebe potrebovale zdravniško pomoč. V Jablanici je zapadlo okoli pol metra snega, zaradi česar so tudi tam mnoge ceste neprevozne, več naselij pa je ostalo brez električne energije. Še debelejšo, 70-centimetrsko snežno odejo so namerili na območju občine Prozor-Rama, a o večjih težavah ne poročajo. Vremenska napoved za naslednje dni je nespremenjena. Temperature bodo še naprej nizke, zjutraj so bile od -6 do -1, čez dan se povzpnejo do 3 stopnije Celzija, na jugu države do 8. Popoldne oz. v večernih urah pričakujejo še nekaj sneženja.

Snežni kaos v Srbiji pojenja V Srbiji bo sneženje, ki je trajalo tri dni, danes povsem ponehalo. Po podatkih vremenoslovcev se bodo temperature gibale okoli ledišča, konec tedna pa pričakujejo otoplitev. V preteklih dneh je v Vojvodini padlo skoraj pol metra snega, višina snežne odeje na Kopaoniku je 39 centimetrov. Absolutni rekorder je Zrenjanin, kjer je zapadlo 47 centimetrov snega, sledi Novi Sad s 40 centimetri, višina snežne odeje v Beogradu pa je 38 centimetrov. V drugih delih Srbije je snega med 10 in 30 centimetrov.

Zimske razmere so verjetno botrovale tudi hudi prometni nesreči avtobusa v Srbiji, v kateri so umrli trije ljudje. Avtobus z makedonskimi registrskimi tablicami, ki je bil namenjen proti Dunaju, je pri Leskovcu zdrsnil z avtoceste. Poškodovanih je bilo več kot 30 ljudi, od tega so jih 28 prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Leskovcu.

Pobelilo tudi Hrvaško Sneg je pobelil tudi del Hrvaške. Snežilo je v Gorskem Kotarju, Liki, Slavoniji, Baranji ter v srednjem in severozahodnem delu države. Prav tako je bela odeja prekrila večino krajev v hribovitem zaledju Dalmacije, med drugim pa o snegu poročajo tudi iz obalne Brele in otoka Brač.

