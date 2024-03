BiH bližje Evropski uniji

Bosna in Hercegovina je korak bliže Evropski uniji, saj so ji voditelji držav članic prižgali zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Vaše mesto je v naši evropski družini, v dobrem letu ste naredil večji napredek kot prej v dobrem desetletju, so sporočili iz Bruslja in v isti sapi dodali, da mora država nadaljevati trdo delo. Da se tega zavedajo, priznavajo tudi politični voditelji Bosne in Hercegovine, zgodovinsko odločitev pa so pozdravili tako v Sarajevu kot Banjaluki. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je ob tem znova izpostavil nacionalni cilj svoje entitete.