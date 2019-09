BiH hrvaški vladi predlaga odlaganje jedrskih odpadkov v Sloveniji

Kot je pojasnila Golićeva, so Crnadaka na današnjem delovnem sestanku seznanili s podrobnostmi dosedanjih naporov proti gradnji odlagališča na Trgovski gori, ki se nahaja v hrvaški občini Dvor ob meji z BiH. Med drugim so hrvaški strani pisali, naj opusti načrte o gradnji odlagališča na tem območju in naj odpadke raje odlaga v Sloveniji.

'Najboljša rešitev je Vrbina, ki jo predlaga Slovenija'

Hrvaška po mnenju BiH nima veliko izbire. BiH je namreč napovedala, da bo naredila vse, da prepreči gradnjo odlagališča.

"Ponudili smo močne argumente in dejstva v našo korist, konkretno in podrobno smo obrazložili, zakaj to odlagališče ne more biti na Trgovski gori. Ne more biti tu, kjer bo ogrozilo več sto tisoč ljudi,"je poudaril Crnadak.

Ministrica Golićeva je dodala: "Še enkrat pozivamo vlado Hrvaške: spremenite odločitev, poiščite svoje odlagališče na eni od sedmih lokacij, ki ste jih predvideli v prvih dokumentih. Najboljša rešitev je Vrbina, ki jo predlaga Slovenija."