BiH naj bi zaradi migracij zaprla dele meje s Srbijo in Črno goro

"Lokacije so natančno določene (...)," je na novinarski konferenci dejal Zvizdić. Dodal je, da je eden od sklepov tudi vzpostavitev skupnih patrulj obmejne policije BiH in Srbije.

Bosna in Hercegovina bo fizično zaprla 15 lokacij na mejah s Srbijo in Črno goro, preko katerih migranti nezakonito prihajajo v državo, je napovedal predsedujoči svetu ministrov BiH Denis Zvizdić .

Predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik pa je v odzivu predlog zavrnil in napovedal, da BiH ne bo fizično zaprla meja s Srbijo in Črno goro. "Dobro vemo, da je vrhovni poveljnik oboroženih sil predsedstvo BiH in jaz kot predsedujoči predsedstvu ne bom dovolil zaprtja meja (...)," je dejal in dodal, da bi morali rešitev glede prihoda migrantov v BiH rešiti v dialogu s Srbijo in Črno goro in ne s pošiljanjem vojske na meje.