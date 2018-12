V BiH izredne razmere: ponekod tudi pol metra snega

Medtem ko smo se v Sloveniji zbudili v najbolj mrzlo jutro v letošnjem decembru, a brez snežink, drugod po Evropi obilno sneženje povzroča številne težave. V BiH so v občinah Konjic in Jablanica razglasili stanje naravne nesreče, potem ko je tam v enem dnevu zapadlo kar 50 centimetrov snega. Pobelilo pa je tudi Srbijo, kjer so snežinke brez prestanka padale 24 ur, številna vozila pa so na cestah obtičala v kupih snega.

V občini Jablanica v Bosni in Hercegovini je do sobote zvečer zapadlo kar 50 centimetrov snega, zato so morali v občini razglasiti izredno stanje. Zaradi 24-urnega sneženja je bila od sveta odrezana tudi občina Konjic, kjer je bila prekinjena dobava električne energije, telefonske linije pa niso delovale. Obilno sneženje je sicer povzročilo prometni kolaps širom države. Ponekod so vozniki zaradi neočiščenih cest stali v kolonah tudi po več ur. V mestu Vrtič pa se je zgodila huda prometna nesreča avtobusa, v kateri sta umrli dve osebi, osem pa je težje poškodovanih. Sneg je pobelil tudi prestolnico Sarajevo, kjer je zapadlo približno 30 centimetrov snega. Na terenu je bilo 55 vozil in 150 delavcev, ki so skupaj z domačini čistili sneg s cestišč. Iz Srbije, blizu meje z Romunijo pa je na cesti med Zrenjeninom in Lazarevom zaradi močnega sneženja obtičalo več vozil – trije avtobusi in kamion. Ta je na pomoč priskočil enemu izmed avtobusov, a je tudi sam ostal zagozden. Pobeljena Budimpešta. FOTO: AP Snežilo pa je tudi drugod po Evropi. Ulice je med drugim pobelilo na Siciliji, v mestu Timisoara v Romuniji, na Madžarskem in pa v Rusiji, kjer so ponekod padale snežinke v velikosti "žepnih robcev", kot so se pozabavali nekateri na Twitterju.