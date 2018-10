'Preveč je vpletenih, preveč denarja in kriminala, da bi resnica prišla na dan'

V predsedstvo je bil za srbskega člana predsedstva izvoljen dolgoletni predsednik Republike srbske Milorad Dodik, za hrvaškega kandidat Demokratske fronte Željko Komšić ter za bošnjaškega kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Šefik Džaferović.

Različne skupine jezi izvolitev prav vseh treh. Dodiku očitajo korupcijo in obračunavanje s političnimi nasprotniki, Komšićeva izvolitev s pomočjo glasov Bošnjakov naj bi pomenila, da bo glas Hrvatov v federaciji slabše slišan, Džaferović pa naj si tega mesta ne bi zaslužil.

Olje na ogenj je zdaj prilil še analitik in direktor marketinške agencije Mita Ejub Kučuk, ki je spisal Facebook objavo, ki se širi kot požar. Agencija je sicer v zgodnji fazi sodelovala pri kampanji Stranke demokratske akcije, oglasil pa se je po plazu očitkov, da je z glasovi mešetarila prav SDA.

Razpisal se je o tem, kako naj bi potekal postopek goljufanja z glasovi.

Prvi pogoj naj bi bil, da goljf najde tiskarno, od koder lahko ukrade volilne lističe, tokrat je bila to tiskarna iz Laktašev. Lističe izpolni in jih deli pred vhodom na volišče. Nato "kupiš glasove tistih, ki jih ne moti, da za 25 do 100 evrov prodajajo svojo prihodnost", piše. Ali - "zamenjaš več sto članov volilnih odborov dan ali dva pred glasovanjem, da nihče ne ve, kdo naj bi sedel v odboru, ti pa lahko na tem glasovalnem mestu počneš, kar želiš - od tega, da lahko glasujejo mrtvi in odsotni ali da je kakšna glasovnica uničena". Lahko tudi "lažno šteješ glasove in neverjetno naduto pričakuješ, da te ne bodo ujeli".

Prevarante je označil za tatove odločitev in usode, obregnil pa se je tudi ob oblasti, ki zaprejo nekoga zaradi par glav čebule, ne znajo pa prisluškovati nekaj odborom in se dokopati do imen "velikih rib" pri kraji takšnih razsežnosti.

"To ne počnejo vaški prevaranti, to je dobro organizirana veriga, kjer se vrtijo velike količine denarja. Toliko gotovine, da se jo komaj "opere"."Vendar pa avtor sklepa, da je v vse skupaj enostavno vpletenih preveč ljudi, da je opranega preveč denar in izvršenih preveč kaznivih dejanj. Meni pa, da bo vse skupaj minilo in bodo krivci za svoje početje nekoč odgovarjali.