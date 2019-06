'Bila sem nedolžna. A ostali svet se je odločil, da sem kriva'

Povedala je, da se še vedno boji novih obtožb. "A prišla sem nazaj, ker sem morala to storiti. Bili so časi, ko sem se v tej čudoviti deželi počutila doma in upam, da se mi bo ta občutek nekega dne povrnil," je dodala s tresočim glasom.

Amanda Knox in njen nekdanji fant Raffaele Sollecito sta bila leta 2009 v Italiji obsojena na dolgoletno zaporno kazen zaradi umora britanske študentke Meredith Kercher v Perugii leta 2007, a sta bila nato leta 2011 po štirih letih zapora oproščena in izpuščena iz zapora. Dokončno se je njena sodna bitka končala leta 2015, ko je bila dokončno oproščena krivde.

Prepričana je, da jo bodo "vedno povezovali z umorom moje prijateljice". "Vem, da kljub oprostitvi ostajam v javnih očeh sporna oseba, še posebej tu v Italiji. Vem, da veliko ljudi misli, da sem zlobna," je dejala. "Nekateri so celo dejali, da s svojo vrnitvijo obujam bolečine družini Kercher in onečaščam spomin na Meredith. A se motijo. Dejstvo, da se mi še vedno pripisuje odgovornost za trpljenje Kercherjevih kaže, kako močne so lahko napačne pripovedi in kako lahko spodkopljejo pravico, še posebej ko so podprte z mediji," je menila.

Danes 31-letna Knoxova zdaj živi v Seattlu in dela kot pisateljica in novinarka. Po poročanju italijanskih medijev nima namena, da bi med tokratnim obiskom Italije šla tudi v Perugio.