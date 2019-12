'Bila sta prijazna fanta, ki sta živela kratko, a polno življenje'

"Zaradi izgube smo povsem strti. Ben in Matthews sta bila prijazna fanta, ki sta živela kratko, a polno življenje," so v izjavi zapisali njuni sorodniki. "Rada sta imela svojo srednjo šolo, prijatelje, šport in aktivni življenjski stil, ki ga je družina ponotranjila s selitvijo iz ZDA pred šestimi leti. Imeli so pozitiven vpliv na življenjske poti tistih, s katerimi so se srečali. Družina v tem težkem času prosi za zasebnost."

Smrti 13-letnega Matthewa in 16-letnega Berenda Hollanderja so potrdili predstavniki srednje šole v Sydneyju, ki sta jo obiskovala, medtem ko njuna starša Barbara in Martin za zdaj ostajata med pogrešani.

Tragično izgubo so za televizijo WLS potrdili tudi starši Barbare Hollander."Skupaj s svojo družino žalujemo nad izgubo svojih ljubljenih," so zapisali. "Naša neverjetna hči in zet sta bila čudovit par ter starša najinih vnukov. Cenimo vso vašo podporo."

Družina Hollander je pred šestimi leti zapustila ZDA, da bi na novo zaživela v Avstraliji, v kateri je bil rojen Martin. "Ko smo slišali za novice, da so med pogrešanimi prav oni, je bilo neverjetno. Bili so čudovita družina, ki je vedno drugim priskočila na pomoč," pa je o družini dejal Craig Carlson, nekdanji sosed družine iz Illinoisa.

Štiričlanska družina je sicer med 16 smrtnimi žrtvami, ki so umrli v ponedeljek nekaj po 14. uri po krajevnem času. Kot smo poročali, reševalci dve trupli še vedno iščejo. V reševalni akciji pa sodelujejo tudi potapljači.

V času izbruha vulkana se je na Belem otoku nahajalo 47 ljudi, več kot 30 pa jih je pripotovalo s križarko družbe Royal Caribbean Ovation. Uradnik ameriškega State Departmenta je potrdil, da so med poškodovanimi in pogrešanimi tudi ameriški državljani in da identifikacija žrtev še poteka.

Ameriško veleposlaništvo v Novi Zelandiji je v izjavi zapisalo, da so seznanjeni z tragično izgubo državljanov ZDA. Ko je vulkan izbruhnil, je bilo na otoku devet ameriških državljanov.

Kot smo že poročali, sta v izbruhu vulkana umrli tudi 47-letna Julie Richards in njena 20-letna hči Jessica iz Avstralije. Avstralski mediji pa so poročali, da je umrla še ena tričlanska družina iz Avstralije – Anthony in Kristine Langford ter njuna 17-letna hči Winona.