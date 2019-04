'Bilo je toliko trupel, da nisem imel kje stati'

Tutsiji, ki so ob prelomu z monarhijo pobegnili v tujino, predvsem v Ugando, so medtem krepili svoje sile in razmišljali o vrnitvi v domovino. Nastala je uporniška skupina Ruandska patriotska fronta (RFP), ki je leta 1990 napadla Ruando, boji pa so potekali vse do leta 1993, ko je bil dosežen mirovni sporazum. Ta je med drugim govoril o prehodni vladi, ki bi vključevala tudi RFP, kar pa je izjemno razjezilo predvsem skrajnejši del Hutujcev in postavilo temelje grozljivim dogodkom, ki so se zgodili le nekaj mesecev kasneje.

Potem ko so izgnali vladarja, so Hutujci razglasili zmago, monarhijo je zamenjala republika, Ruanda pa se je izpod belgijske oblasti osamosvojila julija 1962.

Sovraštvo je eskaliralo leta 1959, ko so Hutujci z revolucijo strmoglavili monarhijoTutsijev, kar je povzročilo, da je okoli 300.000 Tutsijev pobegnilo v sosednje države, s čimer so doma postali še manjša etnična skupina.

Devetnajsto stoletje je nato območju prineslo kolonialno oblast, s tem pa so se v družbi začele pojavljati nove delitve. Belgijska kolonialna oblast je namreč podpirala Tutsije, medtem ko so Hutujci postajali vse bolj zatirani.

Čeprav okoli 85 odstotkov prebivalstva Ruande predstavljajo Hutujci, so bili manjšinski Tutsiji tisti, ki so dolga leta obvladovali državo. Če sta bili v preteklosti skupini znani po tem, da so bili prvi večinoma poljedelci, drugi pa živinorejci, sta se v številnih letih sobivanja pomešali, razlike so se zameglile.

Zlovešče "delo" jim je še olajšalo dejstvo, da so imeli ljudje na osebnih izkaznicah navedeno, kateri etnični skupini pripadajo. Marsikje so pred vasi postavili barikade, da žrtve ne bi mogle pobegniti, potem pa so se jih lotili – večinoma z mačetami – pred temi dogodki naj bi jih s Kitajske uvozili skoraj milijon.

Pokol je bil izveden izjemno organizirano. Pripadniki milic so dobili kar sezname "nasprotnikov", ki so jih nato pobili z njihovimi družinami vred. Priskrbeli so jim tudi orožje.

Med prvimi ubitimi je bila zmerna hutujska premierka Agathe Uwilingiyimana in njenih deset belgijskih osebnih stražarjev. To je ustvarilo politični vakum, ki so ga dva dni kasneje zapolnili s tem, da so oblast prevzeli visoki vojaški predstavniki.

Kdo je zares sestrelil letalo, na katerem sta bila Habyarimana in Ntaryamira, tudi danes še vedno ni jasno. A to milic Hutujcev in ruandskih oboroženih sil (FAR) ni ustavilo, da za dejanje ne bi okrivile Tutsijev. Tako se je začelo krvavo maščevanje nad njimi in zmernimi Hutujci.

H grozljivim razsežnostim pokola pa je prispeval način, na katerega je bila ustrojena takratna ruandska družba. Pritisk na pripadnike Hutujcev, da morijo "nasprotnike" je bil tako velik, da so številni možje pokončali svoje soproge iz vrst Tutsijev, njihove družine in celo otroke. Ob vsem tem pa je iz zvočnikov bobnela ekstremistična propaganda, da "se je treba znebiti ščurkov", ko je bil ubit kakšen vidnejši predstavnik Tutsijev, je bilo to javno povedano.

Pokol je še danes za marsikoga nepredstavljiv – ubijalo se je namreč na najbolj grozljive načine, tudi z rezanjem delov teles, predvsem spolovil in dojk. Napol razkosane, a še vedno žive ljudi, so pustili na prostem in čakali, da so v mukah umrli.

Varnih krajev ni bilo – morili so v bolnišnicah, cerkvah, nekaj žensk, ki niso bile ubite, so odpeljali v spolno suženjstvo. To so bili dnevi, ko ni bilo mogoče zaupati nikomur – morili so namreč celo duhovniki. Redki preživeli so kasneje povedali, kako so se zatekli v cerkve – a tudi tam našli grozo."Okoli mene je bilo toliko trupel, da ni bilo kje stati," se glasi eno od pričevanj.

Morilska sla je bila tako velika, da so ubijali s trikrat večjo hitrostjo kot nacisti, ki so si za to omislili plinske celice. Za pokol politične elite Tutsijev so na primer potrebovali le 12 ur. Po 100 dneh je večinoma pod ostrimi rezili umrlo okoli 800.000 ljudi.

Ko z rok mednarodne skupnosti kaplja kri

Generacije, ki se genocida v Ruandi ne spomnijo iz časopisnih zapisov in televizijskih zaslonov, se bodo danes zagotovo najprej vprašale – kaj je pri vsem skupaj počela mednarodna skupnosti.

Odgovor je zapleten. Nekje med "nič" in "prilivanjem olja na ogenj". Kolonialna oblast je bila namreč tista, ki je v veliki meri kuhala sovraštvo med skupinama in dopuščala razraščanje razkola na podlagi stereotipov, ki so bili absurdni so te mere, da so skupini delili po zunanjih značilnostih – tako naj bi bili Hutuji nižji, temnejši, s širšimi nosovi, Tutsiji pa višji, vitkejši. Pod črto so nekako "zaključili", da so Tutsiji bolj "razvita skupina" – in jim tudi namenjali temu prepričanju primerno vlogo.