Biobanka: Molk bo skušalo več 100 staršev prekiniti po pravni poti

Tudi po mesecu dni direktor Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke dogajanja okoli Biobanke in matičnih celic ne pojasnjuje. Odgovorov ne daje niti Biobanka, v temi pa medtem tavajo tudi starši, saj jim nihče od pristojnih v vseh teh tednih ni namenil niti enega stavka, obvestila ali pojasnila, da bi nastalo situacijo lažje razumeli. In ker zahtevajo, da pristojni odgovarjajo za svoja dejanja, se je več sto staršev, ki so matične celice svojih otrok v dobrem upanju predali v hrambo Biobanki, odločilo pravico iskati po pravni poti.