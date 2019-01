Britanska vojska priskočila na pomoč pri preiskavi preleta drona na letališču

Policija je sporočila, da je v teku "kriminalistična preiskava", pojasnili so tudi, da so med tistimi, ki so videli dron, bili tudi policisti. Potrdili so, da pri preiskavi torkovega incidenta sodeluje tudi vojska. "Na željo metropolitanske policije smo na letališče Heathrow poslali posebno opremo," so sporočili iz britanskega ministrstva za obrambo.

"Na območju Heathrowa izvajamo obsežne iskalne akcije, da bi prepoznali ljudi, ki bi lahko bili odgovorni za prelete dronov," je dejal Stuart Cundy iz vodja metropolitanske policije. Poudaril je, da je nedovoljeno preletavanje z droni v zračnem prostoru izjemno nevarno. "Gre za ogrožanje varnosti letala. Kdorkoli zagreši ta prekršek, se lahko sooči z doživljenjsko obsodbo," je še dodal.

Odhodi z letališča na zahodu Londona so bili za približno eno uro prekinjeni. Upravljalci letališča, ki tesno sodelujejo s preiskovalci, so se potnikom opravičili za motnje v letalskem prometu.

To je že drugo letališče, ki se sooča stežavo nedovoljenega preletavanja dronov. Decembra je več tisoč potnikov obtičalo na londonskem letališču Gatwick, ker so neznanci na območju letališča uporabljali drone.