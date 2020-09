Bitka za Belo hišo kot je še nismo videli

Končno sta se Donald Trump in Joe Biden udarila v prvem od treh televizijskih soočenj. Vsebine ni bilo veliko, zato pa je bilo veliko več prerekanja, ki ga ni uspelo umiriti niti voditelju Fox newsa. Predvsem na začetku sta si Biden in Trump ves čas skakala v besedo, analitiki pa pravijo, da je bilo to najslabše soočenje v zgodovini. Ameriške volitve bodo 3. novembra, do takrat se bosta kandidata soočila še dvakrat. Tokrat so sicer odprli vse aktualne teme, a so odgovori obeh ostajali v območju pričakovanega.