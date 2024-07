Bitka v osnovnih nogometnih prvinah s profesionalnim nogometašem

Nogomet, okoli katerega se bo še do konca tedna vrtel ves svet, je ena tistih tem, o kateri vemo vse. Vemo, s katero nogo bi moral streljati nogometaš, da bi zadel, vemo, katerega igralca bi moral selektor zamenjati in kdo je po krivici dobil rumen karton. In tako se je počutil tudi naš Aleksander Pozvek. Vse dokler se ni tik pred polfinalom pomeril s profesionalnim nogometašem v pozor povsem osnovnih nogometnih prvinah. Dokaj hitro je ugotovil, da je v resnici bolj za na kavč.