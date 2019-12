Bitka za Idlib: v zadnjih spopadih 69 mrtvih

Dva dni silovitega bojevanja med režimskimi silami in oboroženimi skupinami v zadnji opozicijski trdnjavi v Siriji, regiji Idlib, so terjali skoraj 70 smrtnih žrtev na obeh straneh, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Spopadi so najhujši od začetka enostranske razglasitve premirja sirske vlade s podporo Rusije.

Bojna letala danes napadajo položaje džihadistov in z njimi povezanih upornikov v mestu Maret al Numan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Civilno prebivalstvo pred spopadi beži proti severu, kar še zaostruje begunsko situacijo na območju. Sirski observatorij za človekove pravice je število smrtnih žrtev sobotnega in današnjega bojevanja postavil pri 69, med njimi je najmanj 36 režimskih vojakov. Kot je dodal, je bojevanje sprožil napad nekdanje sirske članice mreže Al Kaida na položaje režimski sil. Uporniki v Idlibu so, kljub žrtvam, v zadnjih 24 urah dosegli nekaj manjših uspehov vzdolž vzhodne fronte. FOTO: AP Regija Idlib, ki je dom za okoli tri milijone ljudi, tudi številne, ki so postali begunci v osemletni sirski državljanski vojni, nadzoruje džihadistično zavezništvo Hajat Tahrir al Šam, nekdanja članica mreže Al Kaida. Regija velja za eno zadnjih utrdb opozicije sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu. Enostransko razglašeno premirje je zmanjšalo nasilje, potem ko je med aprilom in avgustom umrlo skoraj 1000 civilistov, več kot 400.000 ljudi pa je moralo zapustiti domove. Skupno je v državljanski vojni v Siriji od leta 2011 umrlo že okoli 370.000 ljudi.