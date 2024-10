Bitka za stanovanja: Kako urediti povsem najemniški trg?

Najem stanovanja je postal prava tekma. Ponudbe je malo, ta, ki je, je slaba, cene oderuške in zaradi vsega naštetega si lastniki stanovanj seveda lahko sami izberejo, koga bodo sprejeli v svoje stanovanje. A tu je zdaj velik problem. Malo ali nihče si namreč ne želi v stanovanju družine z otroki, priseljencev ali pa pripadnikov LGBT skupin. In to bitko za dom oz. stanovanje bije tudi Alja Kapun Cvetko, mama petih otrok. Le 20 dni po rojstvu hčerkice je lastnica sporočila, da se morajo pogovoriti. O izselitvi seveda.