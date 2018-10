Bitko za turiste v vesolju bo dobil Richard Branson

Richard Branson je za CNBC rekel, da se Virgin Galactic, podjetje, ki ga je ustanovil z namenom ponujanja komercialnih vesoljskih poletov, pripravlja, da bo opravljal teste v vesolju v naslednjih tednih in ne mesecih.

Poslovnež že od leta 2004 veliko vlaga v komercialna vesoljska potovanja, istega leta pa je tudi ustanovil vesoljsko turistično podjetje Virgin Galactic. Sir Richard, tehnološki magnat Elon Muskin ustanovitelj Amazona Jeff Bezos tekmujejo, koga bo bogastvo najprej popeljalo v vesolje, toda strokovnjaki opozarjajo, da sta tako Musk kot Bezos več vlagala v razvoj transportnih raket kot praktičnih kapsul za potnike. Sir Richard je priznal tudi, da je bitka za prvega turista, ki bo pripravljen plačati pot v vesolje, med njim in Jeffom Bezosom, a kot kaže, bo zmagovalec karizmatični Britanec. Virgin Galactic obljublja tudi najnižje cene, 220.000 evrov, ki naj bi se v nekaj letih znižale tudi na 40.000 evrov.

Znanstveniki in mednarodna skupnost so si enotni, da je, če človek doseže višino 100 kilometrov nad površjem, v vesolju. Tehnologija za takšne polete je bila dostopna in relativno poceni, zato so podjetja, kot je Virgin Galactic, začela razvoj plovil, ki bi dosegla to magično mejo. Virgin Galactic je prvo plovilo SpaceShip One poslal v nebo leta 2003 in prvič dosegel magičnih 100 km leta 2004. Leta 2009 je luč sveta zagledal SpaceShip Two, ki je nadgradnja SpaceShip Ona in tudi prvo praktično plovilo za potnike. Takih plovil bo Virgin Galactic zgradil pet.

Vesoljsko plovilo-Virgin Galactic FOTO: AP

Prvo plovilo je nosilo ime VSS Enterprise, a je bilo leta 2014 uničeno v nesreči, ki je terjala življenje pilota. Drugo plovilo, ki je bilo narejeno leta 2016, nosi ime VSS Unity in je najverjetneje plovilo, za katero je Branson prepričan, da bo prvo popeljalo potnike za Virgin Galactic. Tako so potrebovali še 14 let, da so popravili vse pomanjkljivosti in naredili plovilo varno, in nesreča iz leta 2014 je pokazala, da potovanje v vesolje ni brez nevarnosti.

SpaceShipTwo FOTO: APTN Video

Če bo SpaceShip Two uspešen, bodo začeli razvijati SpaceShip Three, ki bo sposoben doseči Zemeljsko orbito in bi bil namenjen ultrahitremu potovanju. Napovedujejo, da bi pot med Londonom in Melbournom namesto 23 ur trajala zgolj dve. Sestrsko podjetje Virgin Orbit pa načrtuje utirjenje satelita z njihovimi raketami že konec leta.