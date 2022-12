Smučišče Bjelolasica je bilo nekoč največje smučišče na Hrvaškem, kjer se je na dan po belih strminah spustilo okoli 2000 smučarjev, 150 ljudi je bilo tam zaposlenih. A to je zgolj preteklost, smučišče namreč že 10 let propada. Vrsto let se je prodajalo, dolgo ga nihče ni želel kupiti, upanje pa so smučarjem končno dali Slovaki, ki so smučišče vendarle kupili, a tudi po tem se ni zgodilo nič. Podobna je usoda tudi nekaterih manjših smučišč pri nas.