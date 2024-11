Zavrelo zaradi načrtovanega blagoslova vina v prostorih šole

Na družbenih omrežjih je tema številka ena martinovanje v Leskovcu pri Krškem, ki bi moralo potekati to soboto v prostorih osnovne šole, zdaj pa ga je kulturno društvo odpovedalo. Vse se je začelo, ko je mestna svetnica in poslanka Svobode Tamara Vonta župana na občinski seji vprašala, če je tovrstni dogodek z vinom in blagoslovom res primeren za šolske prostore. In se je vnelo. Na eni strani tisti, ki so mnenja, da je martinovo del tradicije, šole in del zunanjih kulturnih dogodkov že vrsto let, na drugi strani pa tisti, ki pravijo, da je zakon o prepovedi uživanja alkohola v šolskih prostorih jasen. Celotna zadeva je šla tako daleč, da se je vpletla tudi politika.