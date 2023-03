Pozvek in Blaž Miklavčič začenjata novo kariero

Ko politik nekaj izreče, imajo njegove besede največkrat posledice. Če pa je to predsednik vlade, še toliko večje. Ker je Robert Golob na podelitvi nagrad Gospodarske zbornice podjetnike, ki se jim v poslu ne bi izšlo, povabil v javno upravo, je našega novinarja zanimalo, kaj ponuja. Z enim naših najuspešnejših gospodarstvenikov, direktorjem GH Holdinga Blažem Miklavčičem, sta preverila, kako začeti novo kariero. In ne samo to, poklicala sta na vlado v upanju, da prideta do sestanka ali celo nove službe.