Košarkarska dvanajsterica je odlično prestala olimpijski ognjeni krst, zanesljivo ugnala svetovne podprvake in vsem prihodnjim tekmecem dokazala, da so pri lovu na odličje resni. Resno pripadnost našim košarkarjem pa so dokazali tudi goreči blejski navijači, ki so se kljub zgodnji uri zbrali v središču mesta in s svojim glasnim navijanjem košarkarsko ekipo sicer prek zaslona pospremili do zmage.

