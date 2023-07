Bled pričakuje magičnih milijon nočitev, Portorož pa medtem samuje

Otoček sredi jezera, prekrasna narava in nekaj stopinj manj kot v razbeljenih mestih. To je recept za preživljanje vročih dni, kar na Bledu turistični delavci pridno novčijo. Katja Hartman iz Turizma Bled pravi, da je Bled v regiji Julijskih Alp trenutno najbolj obiskana in najbolj zaželena destinacija.

In kaj so razlogi, da se turisti odločijo za obisk Slovenije in Bleda? "Bili smo na poti na Hrvaško, pa smo se ustavili. Jezero Bled je čudovito. Najbolj nam je všeč plavanje v jezeru," povedo sogovorniki iz Amerike. Turisti iz Litve pa trdijo, da je Bled najlepši kraj in prav tako Bohinj. Turistični delavci so z zasedenostjo na Bledu zelo zadovoljni in pravijo, da so že skoraj dosegli številke iz leta 2019 ter da je zasedenost skoraj 100-odstotna. Posledično je zelo težko dobiti prazno sobo.

Hartmanova doda: "Na Bledu sicer prevladujejo tuji gostje, ampak seveda so tukaj tudi Slovenci. Med tujci prevladujejo nemški državljani, potem so pa tukaj tudi gostje iz Anglije, iz ZDA, Italije, veliko je tudi gostov iz Madžarske."

Turist iz Malezije nam o izkušnji pove sledeče: "Zelo mi je všeč, saj je zelo mirno." Gostje iz Danske pa tako: "Zelo je lepo, in ker je vroč dan, gremo lahko v vodo, da se ohladimo."

Hladijo pa se tudi streljaj stran v kampu Šobec, kjer je trenutno okoli 2000 gostov. "Glede na vremensko slab začetek sezone smo podrli vse rekorde magičnega leta 2019," razlaga direktor kampa Uroš Ambrožič in dodaja: "Trenutno smo zasedeni približno 80-odstotno. Glede na to, da smo večji kamp, računamo, da v roku enega tedna pridemo na 100-odstotno zapolnjenost." Prevladujejo tuji gostje, največ je Nemcev, Čehov, Nizozemcev in Poljakov. Tekom poletne sezone se tu zvrstijo gostje iz kar 100 različnih držav.

Popolnoma drugačna slika pa je medtem na slovenski obali. Plaže niso polno obiskane, brez težav najdemo prazne ležalnike. Hotelirji so nad obiskom razočarani. Hotelir Mate Matjaž pravi, da so v vseh mesecih delali približno 30 odstotkov manj kot lani. "Če greste zvečer v Portorož po sedmi ali osmi uri, ko bi moral biti Portorož poln, z lahkoto najdete parkirišče, kjerkoli želite. Če so parkingi prazni, tudi gostov ni," zaključi sogovornik.

Čeprav so napovedovali rekordno sezono, manko turistov opažajo tudi v Piranu, kjer so vprašanje upada gostov načeli tudi na zadnji seji piranskega občinskega sveta.