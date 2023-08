Blejska katastrofa: 170.000 kvadratnih metrov drevja podleglo neurju

Pred dvema tednoma, ob prav tako uničujoči vremenski ujmi, so osupnili posnetki iz doline Radovne in Krme. Orkanski veter je v nekaj minutah na širšem blejskem območju polomil za 170.000 kvadratnih metrov drevja, večinoma smrek in bukev. Da bi lahko vse pospravili, bi potrebovali 2000 polnih tovornjakov. Gozdarji pravijo, da ne vedo, če jim bo vse podrto drevje uspelo pospraviti do konca leta, bitka z lubadarjem pa se je že začela.