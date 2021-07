Kdo med Blejčani je novi loto milijonar? 'Denar je šel v prave roke'

Za sedem številk, ki so srečnežu prinesle 4.264.461,24 evra, je že jasno, da so bile vplačane na Bledu. Novica pa je, da se zdaj Blejčani sprašujejo, ali je srečnež morda kar njihov sosed, saj je tudi že jasno, da gre za domačina. Ta je kar sam stopil do župana in mu sporočil veselo novico. Želi ostati anonimen, smo pa uspeli izvedeti, ali je denar šel v prave roke.

