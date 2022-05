Blejsko jezero bo letos razsvetlilo 15.000 lučk

Če ste se kdaj ob koncu julija odpravili proti Bledu, ste lahko v okviru Blejskih dni doživeli tudi Blejsko noč, ki je vsekakor že vrsto let nekaj posebnega. Takrat Blejsko jezero razsvetli na tisoče lučk, ki pričarajo prav posebno doživetje. Zanje že 50 let skrbi Andrej Vidic. Zamisel o svečkah je dobil njegov oče, Andrej pa je to tradicijo z ljubeznijo nadaljeval. Svečke so izdelane iz jajčnih lupin, ki se najprej posušijo na soncu in napolnijo z voskom. Andrej jih naredi okrog 10.000, a letos, ob 50. obletnici izdelovanja svečk, se bo prav posebej potrudil in jih naredil kar 15.000. Za to bo potreboval približno tri mesece. Za Andreja imajo svečke prav poseben pomen, zato upa, da se bo ta tradicija v družini Vidic obdržala tudi v prihodnje.