V Strasbourgu odjeknili streli: dva mrtva, 11 ranjenih

Evropska poslanka Tanja Fajon je tvitnila, da je v predelu mesta, kjer se nahaja, "vse zaprto" in da je center izpraznjen.

Dve osebi sta umrli, še najmanj 11 jih je huje poškodovanih. Streli so odjeknili v bližini božičnega sejma na mestnem trgu Place Kleber v Strasbourgu.

"Punci nisva bili daleč, sva se z množico umaknili. Center je zdaj izpraznjen," je še tvitnila.

Francoski notranji minister je potrdil, da se je zgodil "resen incident", prebivalce pa je pozval, naj se zadržujejo v notranjih prostorih.

Emmanuel Foulon, tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta, je zapisal, da je v središču mesta zavladala panika in da so na ulico prihiteli do zob oboroženi policisti.