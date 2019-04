Od strelskega pohoda na ameriški šoli Columbine je minilo 20 let. Ob obletnici so se v Koloradu spomnili žrtev. Preživeli in svojci pa so opozorili, da po vsem tem času oblasti še vedno niso sprejele primernih ukrepov, ki bi preprečili podobne napade. To je bil dotlej najhujši strelski napad v kaki šoli v ZDA, ki je v družbi sprožil razpravo o nošenju orožja.

Dvajseto obletnico pokola, ki je pretresel ZDA in svet, so ta konec tedna obeležili na več prireditvah. Na slovesnosti v Denverju so sinoči spregovorili preživeli, ki, kljub temu da se je od takrat marsikaj spremenilo, še vedno zelo živo občutijo bolečino in strah, ki jih je prevzemal tistega usodnega dne. Nekdanji dijak Patrick Ireland, ki je bil ranjen v streljanju, je dejal, da verjetno ni osebe iz šole in lokalne skupnosti, ki po streljanju ne bi bila tako ali drugače prizadeta.

20. aprila 1999 sta dva starejša dijaka, oblečena v črni jakni, v koloradskem mestu Littleton na srednji šoli izvedla strelski pohod. Otroci in učitelji so se v grozi skrivali pod klopmi, za zaklenjenimi vrati učilnic, v kleti. Kljub temu pa sta najstnika ubila 12 učencev in učitelja. Ranila sta še 21 ljudi, nato pa storila samomor.

Amanda Duran, ki je bila takrat stara 15 let, se še vedno zelo podrobno spominja streljanja, ki se je zgodil, ko je bila v knjižnici. V tistem trenutku sta v prostor vkorakala najstnika in začela streljati. "Blizu sebe sem slišala bobnenje, ko sta ustrelila dekle poleg mene," se je spomnila. "V hipu sem oglušela in bila prepričana, da bom naslednja," je dodala. Spomnila je še, kako se je sklonila, zakrila z rokami ter čakala.

