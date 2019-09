V Iranu zaradi uporabe drona aretirali avstralska blogerja

Mark Firkin, ki ima tako avstralsko kot britansko državljanstvo, in avstralka Jolie King sta bila v bližini Teherana aretirana pred desetimi tedni, poročajo tuji mediji. Potovala sta po svetu, predvsem po Aziji in Bližnjem vzhodu, svoja popotovanja pa objavljala na blogu. Med drugim sta objavljala tudi posnetke svojih interakcij z lokalnimi prebivalci in narave - za to pa sta uporabljala dron. In prav zaradi nedovoljene uporabe drona naj bi ju aretirale iranske oblasti. "Upava, da bova navdihnila ljudi, ki želijo potovati, in odpravila stigmo o potovanju v države, ki se jih drži slab sloves," sta zapisala.