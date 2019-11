Bloomberg: Kandidiram za predsednika, da bom premagal Trumpa

"Kandidiram za predsednika, da bom premagal Donalda Trumpa in obnovil Ameriko,"je zapisal nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg na svoji spletni strani ob zagonu kampanje."Ne moremo si privoščiti še štiri leta nepremišljenih in neetičnih dejanj predsednika Trumpa," je dodal.

Po oceni 77-letnika Donald Trump predstavlja resno grožnjo ZDA in vrednotam Američanom. "Če zmaga drugi mandat, morda ne bomo nikoli okrevali zaradi te škode," je še zapisal.