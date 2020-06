Bo po trojnem, izjemno krutem umoru najbližjih sorodnikov 24-letnik namesto v zaporu kazen prestajal na oddelku forenzične psihiatrije? Od ponedeljka je namreč 24-letnik prav tam v priporu. Tja namreč sodišče pošlje osebe z duševnimi motnjami, ki so prestopile mejo zakona ali pa so tega osumljene. In vprašanje je, ali bo na psihičnih težavah, slonela tudi obramba 24-letnika.