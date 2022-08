Bo 42-letni Hrvat zaradi kršenja koronskih ukrepov obsojen na zaporno kazen?

Hrvaško tožilstvo osumljenca preiskuje, ker naj ne bi upošteval samoizolacije in se je, čeprav je vedel, da je tast v slabem zdravstvenem stanju, gibal po stanovanju in bil z njim v stiku, tast pa je nato zaradi okužbe pristal v bolnišnici in umrl. Hrvaški odvetnik je prepričan, da je to le prvi primer, in dodaja, da ga ne bi čudilo, če bi jih sledilo še več. V mnogih državah so namreč zaporne kazni že izrekli, celo pri naših severnih sosedih.