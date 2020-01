Protestniki, ki so se zbrali pred stavbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, so prepričani, da 5G tehnologija zaradi delovanja na višjih frekvencah pomeni večjo nevarnost, ker bo v zraku več energije, ki škodi človeku in njegovemu zdravju. AKOS pa naj bi do sredine poletja mobilnim operaterjem podelil frekvence za uporabo pete generacije mobilne tehnologije. Kaj na to pravijo stroka in operaterji?