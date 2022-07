Dobrodošli v predvolilni predsedniški kampanji Aleksandra Pozveka. Potem ko je v četrtek v zelo kratkem času dobil presenetljivo veliko podpisov volivk in volivcev, je v petek napočil dan D. Prvič se je soočil s političnima nasprotnicama Nino Krajnik in po javnomnenjskih anketah prvo favoritinjo za zmago Natašo Pirc Musar. Kako mu bo šlo in ali bo tudi uradno vložil kandidaturo in s tem posnel zadnji prispevek za našo oddajo Svet na Kanalu A?