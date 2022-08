Se nam obeta zgodovinski prestop slovenskega nogometaša Benjamina Šeška?

Bo Slovenija po hokejskem, košarkarskem dobila še nogometni biser, ki bo vsak teden navduševal na igrišču? Govora je o mladeniču, Benjaminu Šešku, ki je pri rosnih 16 iz Domžal prestopil v avstrijski Salzburg za neverjetnih 2,5 milijona evrov odškodnine. Zdaj se mu obeta še veliko večji in odmevnejši prestop. Letos je na pripravljalnih tekmah zablestel z goloma Ajaxu in Liverpoolu in zanimanje zanj so še hitreje, kot je bilo pričakovati, pokazali mnogi evropski velikani – Manchester United, Chelsea in tudi madridski Real. Njegov agent Elvis Bačanović nam je v ekskluzivnem pogovoru zaupal podrobnosti o pričakovanem največjem slovenskem nogometnem prestopu do sedaj.