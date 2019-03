Bo cepljenje proti noricam tudi pri nas postalo obvezno?

Rok za predložitev dokazil je, potem ko so ga vmes že podaljšali, potekel 10. marca. Ker je ta padel na vikend, so ga podaljšali še do ponedeljka. Kot so sporočile oblasti, so imeli zdaj vsi dovolj časa, da izpolnijo to obveznost. Premier Matteo Salvini naj bi sicer vršil pritisk nad ministrico za zdravje, da ta rok še podaljša. Ta pa je za medije dejala, da so pravila zdaj preprosta: "Ni cepljenja, ni šole."

Italijanski mediji poročajo, da se regionalne oblasti sicer vsaka po svoje spoprijemajo z izvrševanjem zakona. V Bologni so tako lokalne oblasti 300 staršem že poslale obvestila, da so njihovi otroci izključeni iz vrtcev. Približno 5.000 otrok s tega območja pa nima ustrezno posodobljenih dokazil o cepljenju. V drugih regijah po poročanju italijanskih medijev še niso ukrepali, oziroma so rok še podaljšali.

Novi zakon je bil uveden zato, da bi precepljenost italijanskih otrok iz 80-odstotne dvignili do 95-odstotne, kar priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Le visoka stopnja precepljenosti namreč zagotavlja kolektivno zaščito.

V ponedeljek, na zadnji dan pred iztekom roka za predložitev dokazil, so italijanske oblasti sporočile, da naj bi se stopnja precepljenosti že približala 95-odstotni pri otrokih, ki so rojeni leta 2015.