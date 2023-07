Bo Dallasu Dončiću uspelo priskrbeti še eno odmevno okrepitev?

Poletje je in Luka Dončić ter preostali košarkarji lige NBA se trenutno sončijo na plažah in trenirajo pred naslednjo sezono. Njihovi nadrejeni pa medtem v pisarnah sklepajo posle, ki oblikujejo prihodnost lige. Dallasova najpomembnejša naloga na letošnjem trgu prostih igralcev je bila podaljšati pogodbo z zvezdnikom Kyriejem Irvingom. Američan ni imel drugih resnih snubcev, kljub temu so mu Mavericksi na koncu ponudili bogato triletno pogodbo v skupni vrednosti kar 115 milijonov evrov, ki jo je seveda sprejel. A zgolj dva super zvezdnika bosta premalo za korak naprej, ki si ga Dončić tako želi.