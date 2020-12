V Levici zatrjujejo, da bo konstruktivna nezaupnica vladi vložena do konca leta

Ima pa premier Janez Janša v teh dneh odprtih toliko front, da jim je vsem skoraj nemogoče slediti. Obvladovanja epidemije se lotevajo stihijsko, zato so nasprotovanja znotraj vlade vse večja. Vprašanje financiranja STA še vedno ni rešeno, padle so celo kazenske ovadbe. V koalicijskem DeSUSu so povsem razklani, medtem pa KUL opozicija še vedno upa, da jim jih bo uspelo zvabiti k sebi in tako dobiti 46 glasov za menjavo vlade. In kdaj to bo? V Levici zatrjujejo, da do konca tega leta.